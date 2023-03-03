КХЛ вспомнила достижение легенды "Барыса"

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Сегодня 08:43
©ХК "Барыс"

Официальный сайт КХЛ напомнил о достижении легенды "Барыса" Найджела Доуса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Доус вошел в число пяти лучших снайперов лиги. За десять сезонов в КХЛ, выступавший за сборную Казахстана, забросил 293 шайбы. Это позволило ему занять второе место после Сергея Мозякина, у которого 419 шайб.

"У многих Найджел Доус ассоциируется с командой "Барыс" из Казахстана. Именно в "Барысе" Доус провел сразу семь сезонов. В сезоне 2017/18 он стал лучшим снайпером, забросив 35 шайб, что не было рекордом для него, потому что годом ранее Доус забросил 36 шайб, но этого не хватило для первого места.

Еще у Доуса между выступлениями за "Барыс" и "Ак Барс" были два сезона за "Автомобилист". Здесь, как и "Барысе", Доус выходил с капитанской повязкой и играл весьма результативно. В первом сезоне он забросил 28 шайб", - комментирует его достижение лига.

Топ-5 лучших снайперов в истории КХЛ:

1. Сергей Мозякин - 419.
2. Найджел Доус - 293.
3. Данис Зарипов - 292.
4. Вадим Шипачев - 271.
5. Михаил Варнаков - 218.

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Метки:
Доус Найджел Барыс в КХЛ КХЛ

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