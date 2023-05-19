Континентальная хоккейная лига, в которой выступает ХК "Барыс", утвердила структуру проведения следующего сезона, сообщается на ее сайте.

Регулярный чемпионат-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом", а продлится до 26 февраля. До плей-офф команды сыграют по 68 матчей. Также в календаре запланирована пауза в декабре на проведение Недели Звезд Хоккея и игры сборных.

Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд состоится по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

В первой группе сыграют лучшая из оставшихся команд Запада и четвертая команда Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.