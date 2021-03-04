Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча первого раунда плей-офф между магнитогорским "Металлургом" и казахстанским "Барысом".

"На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего "Металлурга" Николая Прохоркина по п.1.3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Металлурга" Михаила Пашнина наказание по п.1.3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею, 2+10).

Напомним, первый матч серии завершился победой "Металлурга" со счетом 7:4. Вторая игра пройдет 4 марта также в Магнитогорске. Прямая трансляция по этой ссылке.