КХЛ перенесла матч "Барыса"

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Сегодня 21:28
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" сыграет с питерским СКА в другой день в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В связи с обращением хоккейного клуба СКА, а также по договоренности с хоккейным клубом "Барыс", Лига, в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча:

N 740 "Барыс" - СКА с 25 на 13 февраля 2023 года", - говорится на сайте КХЛ.

Напомним, что на данный момент СКА с 23 очками лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 13 очками идет пятым на "Востоке". Следующую игру астанчане проведут на своем льду с "Сочи" 2 октября.

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Метки:
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