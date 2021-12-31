Континентальная хоккейная лига перенесла восемь матчей регулярного чемпионата, сообщается на сайте организации.

Встречи перенесены с 21 на 15 января.

Изменения в календаре связаны с переносом Недели звезд хоккея в Челябинске с 2022 на 2023 год, а также с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

Под перенос попал и гостевой матч "Барыса" против "Салавата Юлаева" в Уфе.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.