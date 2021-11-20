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КХЛ отметила шикарный отрезок соперника "Барыса" в "регулярке"

КХЛ отметила шикарный отрезок соперника "Барыса" в "регулярке"
©ХК "Спартак"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Сегодня, 20 ноября, "Барыс" сыграет против "Северстали". Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к предстоящему в матчу в Череповце, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Начало - 20:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Северсталь" подходит ко встрече с "Барысом" с 10 победами в последних 11 матчах. Череповчане за этот шикарный отрезок уступили только ЦСКА, но все равно набрали один балл, доведя игру до серии бросков. Домой подопечные Андрея Разина вернулись из Минска, где переиграли местное "Динамо" (4:3 Б). С 37 очками хозяева идут шестыми в Западной конференции и всего на пять баллов отстают от лидирующего "Йокерита".

"Барыс" проиграл два последних матча со счетом 2:5 "Сочи" и "Спартаку", причем в противостоянии с "красно-белыми" подопечные Юрия Михайлиса вели в две шайбы. Из-за последних неудач у астанчан начинает увеличиваться отставание от зоны плей-офф "Востока": с 24 очками они идут на десятой позиции.

Самыми результативными в составе "Северстали" в последних пяти матчах стали Владислав Кодола (3+1), Даниил Вовченко и Адам Лишка (по 2+2). Форвард гостей Никита Михайлис - один из главных преследователей Вадима Шипачева в бомбардирской гонке (14+17 в 29 матчах). Даррен Диц - в лидерах среди снайперов-защитников (9 голов за 29 встреч). У него один из ведущих показателей по среднему времени на площадке среди игроков своего амплуа (25:27).

"Северсталь" в первом очном матче сезона увезла победу из Нур-Султана со счетом 5:1, однако в последних трех домашних встречах уступала "Барысу", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера "Барыса" в случае поражения в предстоящем матче.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь

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