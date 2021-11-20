Уволят Михайлиса? Прямая трансляция матча "Барыса" против шестой команды "Запада" в КХЛ

Сегодня, 20 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб встретится с "Северсталью" в Череповце. Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой "Барыс" идет на десятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 29 матчах и имея в пассиве четыре поражения подряд. "Северсталь" с 37 очками занимает шестое место на "Западе".

В России считают, что Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера "Барыса" в случае поражения в предстоящем матче.