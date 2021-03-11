Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте перечислила главных героев пятого матча плей-офф "Металлург" - "Барыс".

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:1 в пользу российского клуба.

"Мозякин вернулся и забил

Сергей Мозякин пропускал четвертый матч серии с "Барысом", и без него магнитогорцы проиграли со счетом 2:4. Вчера Мозякин триумфально вернулся на лед, поразив ворота уже на 87-й секунде. Он отлично отработал в прессинге, выбив шайбу у защитника на пятачке, и спустя пару секунд оказался наедине с практически пустыми воротами: таких шансов он не упускает. Этот матч стал для Сергея 150-м в Кубке Гагарина.

Голдобин и Прохоркин на высоте

Главная ударная сила "Металлурга" в плей-офф - Николай Голдобин. Хотя он пополнил состав команды по ходу сезона, успел найти с партнерами отличное взаимопонимание. Вчера Голдобин забросил шайбу и отдал результативную передачу: всего за пять игр с "Барысом" он заработал 8 (5+3) очков.

Блестяще отыграл в Магнитогорске и другой Николай - Прохоркин, также набравший два очка", - говорится в тексте.

Шестая игра пройдет 12 марта в Нур-Султане. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Пока впереди "Магнитка" - 3-2. Если "Барыс" выйдет победителем в дуэли, то во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с казанским "Ак Барсом".