В КХЛ напомнили о слабой статистике "Барыса" против "Локомотива"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 10:45
©ХК "Барыс"

Сайт КХЛ высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата между "Локомотивом" и "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча "Локомотив" - "Барыс" пройдет сегодня в Ярославле. Начало в 22:00 по времени Астаны.

"Локомотив" постарается одержать пятую победу подряд. В предыдущих четырех играх подопечные Игоря Никитина нанесли поражения "Витязю" (1:0 Б, 2:1), московскому "Динамо" (3:1) и "Адмиралу" (2:1). На очереди - "Барыс", который возглавляет экс-наставник "железнодорожников" Андрей Скабелка. Астанчане отправились на выезд после двух побед с одинаковым счетом 2:0 над "Сибирью" и "Автомобилистом", но начало поездки сложилось уже не столь удачно. В Череповце команда проиграла с результатом 2:5. Накануне игры в Ярославле "Барыс" заключил контракт с нападающим Мишелем Шапю.

Защитник "Локомотива" Андрей Сергеев - в топ-5 чемпионата по показателю полезности ("+9"). Александр Елесин - среди лидеров по силовым приемам (25). Нападающий Егор Аверин приближается к отметке в 300 очков в КХЛ (сейчас - 298). В составе гостей пять матчей подряд очки набирает Джесси Грэм (0+6), являющийся одним из лучших ассистентов-защитников сезона с восемью результативными передачами. Трехматчевая личная результативная серия у форварда астанчан Джереми Бракко (2+2).

"Барыс" еще ни разу в истории КХЛ не увозил победу из Ярославля", - пишет сайт.

Напомним, что в последнем матче "Барыс" уступил на выезде "Северстали" со счетом 2:5, а "Локомотив" обыграл дома "Адмирал" - 2:1.

В турнирной таблице Западной конференции ярославцы набрали 13 очков и занимают шестое место. У "Барыса" девять баллов и седьмая строчка.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:45
КХЛ
В КХЛ напомнили о слабой статистике "Барыса" против "Локомотива"
Сегодня , 08:00
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Локомотив" - "Барыс"
Вчера , 21:25
КХЛ
Казахстанец Кирилл Панюков забил вторую шайбу в сезоне за "Ак Барс"
Вчера , 16:55
КХЛ
"Барыс" пополнился игроком с восемью сезонами в НХЛ
Вчера , 15:20
КХЛ
В России объяснили неожиданный результат матча "Барыса" в КХЛ
Вчера , 14:19
КХЛ
Два игрока сборной Казахстана попали в антисборную КХЛ
Вчера , 09:13
КХЛ
"Хоть тресни". В России разобрали игру лидера "Барыса" в КХЛ
24 сентября, 23:51
КХЛ
В "Барысе" нашли объяснение поражению после двух побед подряд в КХЛ
24 сентября, 23:25
КХЛ
КХЛ отреагировала на поражение "Барыса" от "Северстали"
24 сентября, 22:41
КХЛ
Неожиданным результатом завершился матч "Барыса" после двух побед подряд в КХЛ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»