КХЛ анонсировала "юбилей" лидера "Барыса" на фоне провального сезона

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Сегодня 13:58
©ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу "Барыс" - "Локомотив", озвучив его главную интригу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча пройдет сегодня, 24 февраля, в Астане. Игра начнется в 19:30 по местному времени.

"Барыс" сыграет последний матч в текущем сезоне. Подопечные Андрея Скабелки, которым предстоит игра против бывшей команды главного тренера, останутся последними по итогам регулярки на "Востоке" вне зависимости от исхода встречи. В двух последних играх астанчане проиграли "Авангарду" (3:4) и "Сибири" (2:4). "Локомотив" отправился в столицу Казахстана после неудачи в Омске (3:4 ОТ). С 90 очками "железнодорожники" занимают третью позицию в конференции "Запад".

Для нападающего "Барыса" Никиты Михайлиса, набирающего очки семь матчей подряд (7+5), следующая шайба станет 100-й в КХЛ. Результативная серия Линдена Вея – три игры (2+2). Форвард астанчан Кирилл Савицкий – в шаге от 100-й игры в лиге", - пишет сайт КХЛ.

Перед этой игрой ярославский клуб, набрав 90 очков, занимает третье место в Западной конференции. В свою очередь столичный клуб, имея 61 балл, располагается на последней, 11-й строчке в этой конференции. "Барыс" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Для "Барыса" это последний матч в текущем чемпионате.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК

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