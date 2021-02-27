Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила превью к матчу "Авангард" - "Барыс". Встреча пройдет сегодня, 27 февраля, в Балашихе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ

"Ястребы" позавчера потерпели поражение от "Салавата Юлаева" (1:2). Забросил свою первую шайбу в КХЛ 19-летний форвард Арсений Грицюк. Близки к возвращению на лед лидеры Иржи Секач и Илья Ковальчук. "Барыс" в последнем матче взял верх над "Куньлунь Ред Стар" (3:0), отыграл на ноль Хенрик Карлссон. Пропускал встречу нападающий Мэттью Фрэттин, недавно травмировавший ногу.

"Авангард" выиграет дивизион Чернышева, если сегодня наберет хотя бы одно очко, или же "Салават" уступит "Локомотиву". "Барыс" попробует удержать шестую строчку "Востока".

72 минуты подряд не пропускает Шимон Грубец, на пороге круглых цифр Илья Каблуков (99 голевых пасов в КХЛ) и Алексей Потапов (99 очков).

Ставшие принципиальными соперниками "Авангард" и "Барыс" в нынешнем сезоне встречались трижды - 5:2, 1:3, 2:3 ОТ", - говорится в тексте.

Перед этой игрой "Авангард" с 82 очками идет на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 69 баллами располагается на шестой позиции.

Напомним, что 2 марта стартует плей-офф Кубка Гагарина.