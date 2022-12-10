Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступил с анонсом Матча Звезд с участием форварда "Барыса" Джереми Бракко, который пройдет в Челябинске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шоу стартует сегодня, 10 декабря.

"В Челябинске стартует Матч Звезд КХЛ 2022 – в первый день болельщики увидят красочное предматчевое шоу, три конкурса Мастер-шоу и два полуфинала в формате 3x3.

"Ледовую" программу звездного уик-энда тремя конкурсами откроет Мастер-шоу. Первыми на площадке зрители увидят участников состязания "Круг на скорость" - это будут Андрей Алтыбармакян (дивизион Боброва), Виталий Пинчук (дивизион Тарасова), Павел Порядин (дивизион Харламова) и Сергей Толчинский (дивизион Чернышева).

Следующими на льду появятся главные буллитеры Лиги, это будет конкурс "Эффектный буллит". Он впервые будет разделен на две части. Первая - хоккейное мастерство: здесь игроку даются две попытки, чтобы за счет техники реализовать штрафной бросок. Дивизион Харламова будет пробивать в ворота дивизиона Чернышева (и наоборот), "бобровцы" попробуют забросить "тарасовцам" (и наоборот). Победителя в этой части конкурса определит специальное жюри. Джереми Бракко попробует забить Игорю Бобкову, Брэндон Ип - Патрику Рибару, а Николай Голдобин и Дамир Жафяров будут противостоять Евгению Аликину и Даниилу Исаеву соответственно. Во второй части конкурса игроки получают по одной попытке забросить вратарю своей же команды, но сделать это нужно с элементами шоу – допускается использование специального реквизита или помощников из числа других хоккеистов. В этой номинации лучшего определят болельщики. Полный список участников в этой категории держится в секрете – уверены, это будет очень интересно!

Завершит программу Мастер-шоу 10 декабря конкурс "Сила броска". Здесь все просто - шайба в восьми метрах от ворот, игроки начинают движение из средней зоны, задача - бросить в створ как можно сильнее. У каждого из участников будет по две попытки, в зачет пойдет лучшая из них. В этом конкурсе за победу будут бороться Александр Никишин (дивизион Боброва), Никита Нестеров (дивизион Тарасова), Тревор Мерфи (дивизион Чернышева) и Никита Трямкин (дивизион Харламова).

Матч Звезд КХЛ пройдет в формате четырехматчевого турнира в формате 3x3. В первый день будут сыграны полуфиналы, в первом из них сойдутся дивизионы Боброва и Тарасова. Здесь болельщиков ждут очень интересные противостояния - юный талант системы СКА Иван Демидов в день своего 17-летия против лидеров и главного тренера питерских армейцев, молодая вратарская бригада "тарасовцев" против мощной атаки "бобровцев", капитаны Никишин и Нестеров друг против друга.

Во втором полуфинале сыграют дивизионы Харламова и Чернышева. Тут интриг тоже хватает – форвард "харламовцев" Анатолий Голышев против своего друга и земляка, вратаря "чернышевцев" Евгения Аликина, открытие сезона Ярослав Лихачев против опытных защитников Егора Яковлева и Никиты Трямкина, капитанская дуэль Антона Бурдасова и Сергея Толчинского", - пишет сайт КХЛ.