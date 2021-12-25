"Казахстанцам надо срочно создавать подушку безопасности". Эксперт - о матче "Барыса" с одним из лидеров КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз для "Рейтинга Букмекеров" на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Трактор" - "Барыс". Он предполагает, что основное время завершится вничью.

Встреча пройдет сегодня, 25 декабря, в Челябинске и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.

"Нормально так челябинцев швыряет из огня да в полымя. Сперва 1:5 от "Ак Барса", вслед за этим шесть шайб "Северстали". А ты сиди и думай, какой "Трактор" настоящий. "Барыс" в этом плане более спокойный и стабильный, но это совершенно не означает, что в Челябинске его ждет успех.

Есть большие основания предполагать, что "Трактор" дома и "Трактор" в гостях - это немного разные команды. И поговорка "Дома и стены помогают" здесь подходит куда больше, чем где-то. В этом случае "Барысу" не сдобровать, конечно, не так, как "Северстали", которая внезапно бросила побеждать, но битым казахстанцам быть.

Но ведь им проигрывать нельзя. Потому что сейчас "Автомобилист" разборно-сборный, а вдруг заиграет? Казахстанцам надо срочно создавать на этот случай подушку безопасности, и тут любое очко на вес золота.

С учетом того, что оба соперника проиграли "Ак Барсу", то есть у нас есть общий знаменатель, чтобы сравнивать, и "Барыс" при этом выглядел убедительней "Трактора", но матч пройдет в Челябинске, посмею предположить ничью в основное время. Потом кто-то выиграет, но мне это уже неинтересно…", - отметил он.

Перед этой игрой "Трактор", набрав 61 балл, идет вторым в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 40 очками располагается на восьмой строчке.