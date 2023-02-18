Два казахстанца из "Барыса" стали звездами матча против "Куньлуня"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 23:39
©ХК "Барыс"

Два игрока "Барыса" стали звездами матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня", сообщает корреспондент Vesti.kz. Астанчане в овертайме со счетом 2:1 обыграли клуб из Китая.

По итогам этой встречи признание от КХЛ получили Никита Михайлис и вратарь Никита Бояркин.

Никита Михайлис - стал автором победного гола.

Никита Бояркин - отыграл надежно, отразив 22 броска.

Отметим, что астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

"Куньлунь" также является неудачником "регулярки" КХЛ. Китайский клуб с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.

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Метки:
Куньлунь Барыс в КХЛ КХЛ

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