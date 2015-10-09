Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Вчера 22:49
 

Казахстанский хоккеист сотворил сенсацию в матче серии плей-офф КХЛ

  Комментарии (4)

Поделиться
Казахстанский хоккеист сотворил сенсацию в матче серии плей-офф КХЛ ©hcadmiral.pro

Челябинский "Трактор" неожиданно уступил владивостокскому "Адмиралу" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, передают Vesti.kz.

Поделиться
4

Челябинский "Трактор" неожиданно уступил владивостокскому "Адмиралу" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, передают Vesti.kz.

Продолжение
Лучший казахстанский фигурист вошел в тройку на ЧМ-2025
Сегодня 07:33  
Казахстанский фигурист сделал заявление после попадания в топ-3 на ЧМ-2025
Сегодня 08:41  
"Просто фантастика". Плющенко восхитился выступлением Шайдорова на ЧМ-2025
Сегодня 10:27  
Представлен состав Казахстана на первый Кубок мира от World Boxing
Сегодня 11:08  

Встреча состоялась в Челябинске и завершилась со счетом 4:5. В составе победителей отличились Александр Шевченко (3-я минута), Шэйн Принс (10-я), Егор Петухов (23-я), Даниил Гутик (34-я) и Аркадий Шестаков (46-я). У хозяев льда шайбы забросили Остап Сафин (28-я, 60-я), Чарльз Робинсон (33-я) и Виталий Кравцов (49-я).

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Адмирала".

Напомним, что Шестаков является хоккеистом сборной Казахстана, цвета которой также защищал Петухов. Но впоследствии Егор отказался от казахстанского гражданства в пользу российского.

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25   •   Россия, Челябинск   •   1/8 финала, мужчины
29 марта 16:30   •   не начат
Трактор
Трактор
(Челябинск)
- : -
Адмирал
Адмирал
(Владивосток)
Кто победит в основное время?
Трактор
Ничья
Адмирал
Проголосовало 18 человек
Трактор Адмирал ХК КХЛ Хоккей

Реклама

Живи спортом!