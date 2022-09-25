Казахстанец Кирилл Панюков забил вторую шайбу в сезоне за "Ак Барс"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 21:25
©ХК "Барыс"

23-летний нападающий Кирилл Панюков забил за "Ак Барс" в матче Континентальной хоккейной лиги с челябинским "Трактором", передает корреспондент Vesti.kz.

Форвард отличился в первом периоде, после чего его команда повела в счете. Таким образом, он забил вторую шайбу в сезоне-2022/23. Всего на его счету пять сыгранных матчей в этом розыгрыше.

Панюков - воспитанник "Барыса" и до 2021 года выступал за столичную команду. Подробнее со статистикой хоккеиста можно ознакомиться по этой ссылке.

В состав "Ак Барса" он перешел в прошлом году. Тогда он провел 35 матчей, забив девять шайб и отдав четыре результативные передачи.

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Метки:
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