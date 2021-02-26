Карлссон сегодня сыграл просто фантастично - Михайлис о победе "Барыса" над "Куньлунем"

Он высказался о травмированных игроках.

Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:27

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, комментируя победу над китайским "Куньлунем", похвалил вратаря Хенрика Карлссона, передают Vesti.kz. Также он выразил надежду, что ряд травмированных игроков успеют вернуться к плей-офф.

"Хорошая, быстрая игра. Все хоккеисты очень здорово двигались. На исход матча повлияли два быстрых гола. Карлссон сегодня сыграл просто фантастично, да и вся команда очень здорово проявила себя, в меньшинстве выстояли и в большинстве забили. "Куньлунь" тоже хорошо действовал, много отличных атак создали, часто бросали. Надеемся, что несколько наших травмированных игроков успеют восстановиться к началу плей-офф", - сказал Михайлис на пресс-конференции. 

Напомним, "Барыс" на выезде победил "Куньлунь" со счетом 3:0. До окончания регулярного чемпионата команде Михайлиса остается сыграть в гостях с "Авангардом" 27 февраля. 

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:27
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