Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, комментируя победу над китайским "Куньлунем", похвалил вратаря Хенрика Карлссона, передают Vesti.kz. Также он выразил надежду, что ряд травмированных игроков успеют вернуться к плей-офф.

"Хорошая, быстрая игра. Все хоккеисты очень здорово двигались. На исход матча повлияли два быстрых гола. Карлссон сегодня сыграл просто фантастично, да и вся команда очень здорово проявила себя, в меньшинстве выстояли и в большинстве забили. "Куньлунь" тоже хорошо действовал, много отличных атак создали, часто бросали. Надеемся, что несколько наших травмированных игроков успеют восстановиться к началу плей-офф", - сказал Михайлис на пресс-конференции.

Напомним, "Барыс" на выезде победил "Куньлунь" со счетом 3:0. До окончания регулярного чемпионата команде Михайлиса остается сыграть в гостях с "Авангардом" 27 февраля.

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