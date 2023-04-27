Капитан "Барыса" нашел себе новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру капитан "Барыса" Линден Вей, сообщают Vesti.kz. Канадский нападающий с 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

По информации "СЭ", 31-летний форвард попал в сферу интересов "Спартака". Планируется, что Вей подпишет с московским клубом годичный контракт.

Напомним, канадец выступал за "Барыс" в сезоне 2017-2018, затем вернулся в казахстанский клуб в 2021 году. В минувшем сезоне Вей стал лучшим бомбардиром "Барыса", набрав 41 (18+23) очко в 57 матчах регулярного чемпионата.

Вей был самым высокооплачиваемым игроком "Барыса" с зарплатой 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге.

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