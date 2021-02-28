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Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником КХЛ на последней неделе "регулярки"

На его счету пять очков и победная шайба.

Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником КХЛ на последней неделе "регулярки"
Даррен Диц. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником последней игровой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.

На счету уроженца Канады, натурализованного в сборную Казахстана, 5 (3+2) очков. А его шайба в ворота "Куньлунь Ред Стар" (3:0) стала победной для его команды.

Диц набирал очки в каждом из трех матчей недели, общий показатель полезности составил "+1". Он нанес 11 бросков по воротам, заблокировал четыре броска и один раз на нем нарушали правила соперники.

Подробнее со статистикой Дица можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что в последнем матче "регулярки" "Барыс" проиграл "Авангарду" в гостях, а Диц поучаствовал в драке. В первом раунде плей-офф казахстанский клуб сыграет с магнитогорским "Металлургом". Серия начнется 2 марта на выезде. 

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ

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Метки:
Барыс в КХЛ Диц Даррен

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