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Капитан "Барыса" Диц подрался с хоккеистом "Авангарда"

Он заступился за одноклубника.

Капитан "Барыса" Диц подрался с хоккеистом "Авангарда"
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Капитан "Барыса" Даррен Диц подрался с хоккеистом омского "Авангарда" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эпизод случился в концовке третьего периода, когда Диц заступился за Романа Старченко и поучаствовал в потасовке с Климом Костиным. В итоге капитан "Барыса" получил удаление на две минуты за грубость.

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Барыс в КХЛ Диц Даррен Авангард
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