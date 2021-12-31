Канадца и пару казахстанцев. Кого "Барыс" обязан удержать в КХЛ

"Барыс" продолжает борьбу за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а некоторых исполнителей казахстанский клуб обязан сохранить на следующий сезон. О трех игроках, которые выделяются в команде, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанцы ушли на новогодний перерыв на восьмом месте с небольшим преимуществом перед конкурентами за место в топ-8. Еще не ясно, сможет ли "Барыс" отстоять свою позицию, но задуматься о конкурентоспособности команды нужно уже сейчас.

Кертис Волк

Уроженец Канады наработал на улучшение личного контракта, набрав уже 39 (12+27) очков. А если бы его процент (47,1) выигранных вбрасываний был повыше, то игрока сборной Казахстана уже переманили бы в другую команду. "Барысу" придется приложить усилия, чтобы удержать в межсезонье ударное трио Волка с Никитой Михайлисом и Якобом Лильей.

Линден Вей

Канадский форвард ворвался в состав "Барыса", показывая практически идентичные показатели, как и в СКА. Бонусом к подписанию стали два решающих буллита, которые принесли астанчанам победы. Немного поднял свою успешность центральный нападающий на точке вбрасывания (56,3 процента), а его игра в созидании - "козырь" столичной команды в гонке за плей-офф.

Никита Михайлис

Главная звезда "Барыса". 26-летний казахстанец (16+24) уничтожает соперников, ведь остановить его удается не каждому. Быстрый, техничный и опасный - Михайлис, наверное, перерос казахстанскую команду, но вокруг него можно строить новый "Барыс". Если в столичном клубе хотят бороться за высокие места, то обязаны переподписать продуктивного форварда.

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Напомним, что следующий матч казахстанский клуб проведет 3 января на своем льду с рижским "Динамо", а еще через два дня - с "Металлургом". Затем "Барыс" отправится на четырехматчевый выезд: сыграет с "Металлургом" (9 января), "Торпедо" (11 января), "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января).

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