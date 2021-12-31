Изящная шайба от легионера, или кто забивал важные голы за "Барыс" в КХЛ

Экс-лидер "Барыса" Даррен Диц забил решающий гол своему будущему клубу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и его шайба стала одной из важных в сезоне для казахстанцев. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Десять хоккеистов столичного клуба отмечались победными голами в турнире, помогая "Барысу" в борьбе за выход в Кубок Гагарина. В список попали такие снайперы, как Никита Михайлис с Кертисом Волком, и дебютант Кирилл Савицкий.

Самые важные голы "Барыса" в сезоне-2021/22

1. Даррен Диц (14 сентября, победный гол ЦСКА - 6:3)

Защитник сборной Казахстана забил в ворота московской команды, отличившись результативным броском в большинстве. Позже Диц перебрался в состав ЦСКА, но запомнится вот такими обязательными подключениями к атаке.

2. Кертис Волк (4 декабря, победный гол "Нефтехимику" - 4:2)

28-летний форвард набрал уже 39 (12+27) очков, а три его голевых броска принесли "Барысу" победы. Волк проводит лучший сезон в КХЛ, а если казахстанцы выйдут в плей-офф - это заслуга и центрального нападающего.

3. Никита Михайлис (6 октября, победный гол "Авангарду" - 1:0)

Не самая красивая шайба казахстанского форварда, ведь он отличился 16 раз. 40 (16+24) очков Михайлиса - самый успешный сезон в КХЛ. Что касается гола в матче с "Авангардом", то "десятый" номер единственным результативным броском принес победу в игре.

4. Якоб Лилья (9 декабря, победный гол "Сочи" - 5:2)

Шведский форвард забил три победных гола в сезоне, а шайба "Сочи" - одна из самых изящных. Лилья в прошлом регулярном чемпионате отличился 20 раз, а в текущем - 15. Предположим, что он еще успеет улучшить достижение.

5. Кирилл Савицкий (30 октября, победный гол "Амуру" - 1:0)

Форвард-дебютант к финишу сезона дошел до ударной тройки, набрав уже 15 (5+10) очков. Его победная шайба пришлась на матч в Хабаровске, где голевой бросок Савицкого оказался единственным в игре.

Один борется с "Барысом", а другой забивает за "Ак Барс". Кто из бывших "казахстанцев" зажигает в КХЛ

Напомним, что следующий матч казахстанский клуб проведет 3 января на своем льду с рижским "Динамо", а еще через два дня - с "Металлургом". Затем "Барыс" отправится на четырехматчевый выезд: сыграет с "Металлургом" (9 января), "Торпедо" (11 января), "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января).