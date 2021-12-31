Один борется с "Барысом", а другой забивает за "Ак Барс". Кто из бывших "казахстанцев" зажигает в КХЛ

Три бывших игрока "Барыса" досрочно вышли в Кубок Гагарина, а еще один пытается не пустить казахстанский клуб в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее об игроках, которые совсем недавно определяли результат столичной команды, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Наилучших результатов в личной статистике добился защитник Джесси Блэкер, который пытается вывести вперед свой "Автомобилист" в гонке с "Барысом" за место в плей-офф Восточной конференции. 30-летний игрок сборной Казахстана является самым результативным в линии обороны, но его команда отстает на пару очков от столичного клуба.

Другие три исполнителя, а это Алексей Маклюков, Павел Акользин и Линус Виделль, с "Металлургом" досрочно вышли в Кубок Гагарина и вполне могут побороться за итоговую победу. Примерно такие же шансы у Даррена Дица, но его московский ЦСКА официально еще не оформил выход в плей-офф, а бывший капитан астанчан только осваивается в новой команде.

Семь голов за казанский "Ак Барс" забил форвард Кирилл Панюков, который также близок к квалификации во второй этап турнира. С "Авангардом" за Кубок Гагарина могут побороться Виктор Сведберг и Дмитрий Шевченко, которые особой результативностью не выделяются. К досрочному завершению сезона готовится еще один опытный защитник: "Адмирал" Леонида Метальникова на 15 очков отстает от топ-8.

Бывшие защитники "Барыса"

1. Джесси Блэкер ("Автомобилист") - 24 (9+15) очка в 41 матче.

2. Алексей Маклюков ("Металлург") - семь (1+6) очков в 41 матче.

3. Виктор Сведберг (ЦСКА/"Авангард") - три (2+1) очка в 38 матчах.

4. Даррен Диц (ЦСКА) - два (1+1) очка в пяти матчах.

5. Леонид Метальников ("Адмирал") - одно (0+1) очко в 33 матчах.

Бывшие нападающие "Барыса"

1. Кирилл Панюков ("Ак Барс") - девять (7+2) очков в 29 матчах.

2. Павел Акользин ("Металлург") - восемь (4+4) очков в 42 матчах.

3. Дмитрий Шевченко ("Авангард") - одно (1+0) очко в 21 матче.

4. Линус Виделль ("Металлург") - еще не дебютировал.

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Напомним, что следующий матч казахстанский клуб проведет 3 января на своем льду с рижским "Динамо", а еще через два дня - с "Металлургом". Затем "Барыс" отправится на четырехматчевый выезд: сыграет с "Металлургом" (9 января), "Торпедо" (11 января), "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января).