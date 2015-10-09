Канадский хоккеист покинул "Барыс" перед матчем КХЛ

Астанинский "Барыс" объявил о досрочном расставании с канадским защитником Тайлером Уотерспуном. Контракт с 32-летним хоккеистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причиной ухода игрока стала серьёзная травма, полученная в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора" (3:6). Повреждение вывело Уотерспуна из строя на длительный срок, после чего стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

В нынешнем сезоне канадец успел провести за "Барыс" девять матчей в КХЛ, однако результативными действиями не отметился. Он пополнил состав столичной команды 26 сентября, перейдя из клуба АХЛ "Лаваль Рокет".

Отметим, что уже сегодня, 21 декабря, "Барыс" проведёт домашний матч против "Сочи". Прямая трансляция встречи начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет доступна по этой ссылке.

КХЛ сделала заявление о сенсации "Барыса"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!