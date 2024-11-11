Канадский хоккеист нашел новый клуб после ухода из "Барыса"
Стало известно, где продолжит карьеру канадский хоккеист Натан Болье после расставания с казахстанским "Барысом", передают Vesti.kz.
Стало известно, где продолжит карьеру канадский хоккеист Натан Болье после расставания с казахстанским "Барысом", передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", Болье перебрался в чемпионат Словакии, где подписал контракт с клубом "Нове Замки".
Болье успел провести 8 матчей за астанчан в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и отметиться одной результативной передачей.
Напомним, "Барыс" решил расторгнуть контракт с некоторыми легионерами после изменений в руководстве клуба и тренерском штабе. Как известно, казахстанец Галым Мамбеталиев на посту главного тренера заменил россиянина Вячеслава Буцаева, а новым генеральным директором стал Нурлан Оразбаев, сменивший в этой должности Бориса Иванищева.
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На данный момент "Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 23 матчах. Следующую игру в КХЛ столичный клуб проведет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" 11 ноября.
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