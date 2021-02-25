Канадец, капитан и Михайлис, или кто принесет победу "Барысу" в матче с аутсайдером в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл все три матча у китайского "Куньлуня" в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а победу приносили разные игроки. О некоторых результативных исполнителях дуэли - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты вышли на шестую строчку Восточной конференции с 67 очками, а в одной из двух заключительных игр регулярного чемпионата сыграют с очень удобным соперником. Из 15 матчей в турнире казахстанцы проиграли китайцам всего четыре встречи, но последние поражения были в сентябре 2019 года.

В текущем сезоне "Барыс" выиграл у "Куньлуня" оба домашних матча (3:2 и 2:1), а также первую гостевую встречу (2:1 ОТ). Лучшим бомбардиром противостояния является казахстанец Роман Старченко (3+5), но победными голами в сезоне отметились три других хоккеиста.

В первом матче клубов в чемпионате решающим стал голевой бросок Никиты Михайлиса, а общее количество его баллов в противостоянии достигло шести (3+3). Во второй игре победу принес Мэтт Фрэттин: канадский снайпер в играх с китайцами набрал четыре (3+1) очка.

В выездном матче голом в овертайме отметился капитан Даррен Диц и довел количество очков до шести (2+4). Теневой угрозой можно считать дебютанта Якоба Лилью, который в трех встречах с "Куньлунем" набрал три (2+1) очка и пока возглавляет клубный бомбардирский список (20+15).

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Таким образом, на роль лучшего игрока матча со стороны "Барыса" несколько кандидатов и каждый из них показывает хорошие результаты по сезону. Победа в матче с "Куньлунем" практически исключит возможность встречи казахстанской команды с лидером турнира - казанским "Ак Барсом".

Матч с китайскими соперниками станет предпоследним для "Барыса" в регулярном чемпионате, а завершающей станет игра на выезде с омским "Авангардом". Эта встреча состоится 27 февраля, а 2 марта стартует Кубок Гагарина. Сейчас "Барыс" выходит по месту в таблице на "Салавата Юлаева" из Уфы.

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