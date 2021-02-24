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Китайский триллер для "Барыса". Почему казахстанцев ждет сложный матч с аутсайдером на финише КХЛ

Три дуэли ранее завершились в пользу команды Михайлиса.

Китайский триллер для "Барыса". Почему казахстанцев ждет сложный матч с аутсайдером на финише КХЛ
Фото: ХК "Куньлунь"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Хоккеисты "Барыса" выиграли четыре из пяти последних выездных матчей у китайского "Куньлуня" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но следующая их встреча может стать настоящим триллером. О важном матче для Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб не проиграл в основное время казанскому "Ак Барсу", а добытый балл поднял его с восьмого места в конференции. Преимущество минимальное, но победа над "Куньлунем" и очки в матче с "Авангардом" помогут удержать это шаткое превосходство. Сценарий оптимистичный и вполне реализуемый, если не наделать ошибок, как в матче в Татарстане.

"Куньлунь", который в этом сезоне базируется в Подмосковье, расстался с мыслями о плей-офф довольно давно, но может наказать за расслабленность и промахи. Победа над "Йокеритом" (5:4 ОТ) и борьба во встречах с "Салаватом Юлаевым" (4:5) и СКА (3:4) только подтверждают настрой китайского клуба. Непросто будет и "Барысу", который мечтает ускользнуть от противостояния с "Ак Барсом" в первом круге плей-офф.

В декабрьском гостевом матче "Барыс" почти в два раза перебросал "Куньлунь", но ушел от поражения только на 52-й минуте встречи, когда Линус Виделль вырезал пас на дебютный гол в турнире для Самата Данияра. В овертайме Даррен Диц принес казахстанцам два очка, но этого могло не быть, не разыграй столичные хоккеисты ту успешную комбинацию.

В Нур-Султане игры не были проще, хоть и завершились победами за 60 минут, но с минимальной разницей. Оба раза "Барыс" забивал первым, а соперник останавливался в шаге от камбэка. Новая дуэль может сложиться по схожему сценарию: у китайской команды нет никакой турнирной мотивации, а последние встречи в КХЛ показывают, что они бьются даже с фаворитами.

Нас ждет настоящий триллер. "Барысу" обязательно нужна победа, если он хочет подняться повыше, а "Куньлунь" может выиграть хотя бы одну игру в сезоне у казахстанцев. Возможно, не обойдется без драки, ведь в составах обоих клубов есть агрессивные исполнители. Главная интрига в том, сколько голов соперники забьют друг другу.

Для "Барыса" оптимальной оппозицией в плей-офф может стать омский "Авангард", который идет вторым в конференции и вряд ли изменит свое месторасположение. Чтобы выйти на этот клуб казахстанцам необходимо финишировать седьмыми. Победа над "Куньлунем" практически откроет такую возможность, но выигрыш в этой встрече не будет простым.

"Ак Барс", "Авангард" и еще два варианта. Кого должен выбрать "Барыс" для старта в Кубке Гагарина

Напомним, выездными матчами с "Куньлунем" (25 февраля) и "Авангардом" (27 февраля) казахстанский "Барыс" завершит регулярный чемпионат в КХЛ. На 2 марта намечен старт Кубка Гагарина, где столичным хоккеистам может выпасть любой из фаворитов конференции.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Михайлис Юрий Куньлунь

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