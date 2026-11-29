Астанинский "Барыс" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" со счётом 2:4 в гостевом матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, не сумев удержать преимущество в две шайбы, сообщают Vesti.kz.

"Барыс" повёл с разницей в два гола

Астанинцы активно начали встречу и уже к седьмой минуте добились преимущества 2:0. На пятой минуте Всеволод Логвин реализовал большинство, а спустя две минуты Семен Симонов увеличил отрыв гостей.

Однако "Нефтехимик" быстро вернулся в игру. На 11-й минуте первого периода Александр Петунин сократил разницу в счёте, воспользовавшись численным преимуществом.

Нижнекамцы вырвали победу

Во втором периоде хозяева продолжили давление и на второй минуте Артур Тянулин сравнял счёт, также реализовав большинство.

Развязка наступила в третьем периоде. На восьмой минуте Григорий Селезнев забросил третью шайбу "Нефтехимика". На последней секунде хозяева забили гол в пустые ворота и оформили победу со счётом 3:2.

Положение команд

После этой встречи "Нефтехимик" набрал 39 очков и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. "Барыс" с 33 баллами располагается на седьмой строчке того же дивизиона.