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"Камбэк не удался". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Сочи"

"Камбэк не удался". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Сочи"
©ХК "Сочи"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте более подробно остановилась на матче "Сочи" - "Барыс" (5:2), отметив, что в минувшей игре "барсам" не удался камбэк, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

"Сочи" с "Барысом" подошли ко встрече, будучи в похожей ситуации. Обе команды находятся вне зоны плей-офф, и обе в последних четырех матчах чередовали победы с поражениями. С той разницей, что астанчане после двух выигрышей дважды проиграли, а сочинцы делали это строго через раз. Составы обеих команд также претерпели довольно существенные изменения. Линден Вей, начинавший свою карьеру в КХЛ в "Барысе" и на днях перешедший из СКА, вышел в первом звене; компанию ему составил дебютант Лиги Томаш Юрчо.

В "Сочи" дебютантов тоже хватало: первый матч в этом сезоне проводили Данил Авершин, Александр Гордин, Артем Жук и Илья Круглов. При этом Гордин, для которого это была вообще вторая игра за карьеру, вместе с Авершиным вышел в стартовом звене.

При равном в целом хоккее хозяева к середине встречи вели 3:0. И если первый гол был результатом несчастного случая (шайба влетела в ворота рикошетом от Даррена Дица), то второй был забит после красивой комбинации - Кирилл Мельниченко в касание замкнул точную передачу Джей Си Лайпона. А третью в суматохе на пятаке затолкал Гордин - которому помог Авершин, и оба, таким образом, открыли счет своим очкам в КХЛ. Ранее Мельниченко, в предыдущих семи матчах успевший отдать две результативные передачи, забросил свою первую шайбу.

Все три гола были организованы, в сущности, из-за ворот. В первом случае Артем Николаев набрасывал на пятак из "офиса Грецки", во втором Лайпон, уже покинув этот же офис, делал передачу почти с лицевой линии, в третьем суматоха образовалась после виража Василия Глотова.

Ликвидировать дефицит в две-три шайбы астанчанам не впервой. Кертис Волк и Роман Старченко сократили отставание до минимума еще до перерыва. Эти голы тоже получились в одинаковом стиле, хотя первый был забит в большинстве, а второй - в равных составах. Роднила их почти одинаковая дистанция - Волк бросал, едва вкатившись в левый от Магнуса Хелльберга круг вбрасывания, а Старченко - чуть-чуть не доехав до правого круга. 

Однако камбэк "барсам" не удался. После перерыва Лайпон на пятаке подправил бросок Яниса Якса, следом отличился Иван Мищенко - его гол, как и первые три, тоже стал следствием комбинации, начатой за воротами.

При счете 5:2 вопрос о победителе был снят с повестки. Мартин Бакош чуть было не забросил шестую шайбу - ему помешала штанга. Затем гости на целую минуту получили двойной численный перевес. Заменять вратаря на шестого полевого игрока Юрию Михайлису смысла не было - он и не заменил. И к счастью: в меньшинстве хозяева дважды убегали в контратаку, и не останься Йони Ортио в рамке, счет был бы крупнее", - говорится в тексте.

После игры главный тренер астанчан Юрий Михайлис назвал причины неудачной игры, а также пообещал наказать защитников. Следующий матч его подопечные проведут против "Спартака" 18 ноября в Москве.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК

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