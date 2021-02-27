Форвард Илья Ковальчук вернулся в состав омского "Авангарда" перед заключительным матчем регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским "Барысом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

37-летний Ковальчук 7 февраля досрочно завершил матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (4:2). После матча стало известно, что хоккеист травмировался.

Ковальчук в текущем сезоне КХЛ набрал 15 очков (четыре шайбы и 11 результативных передач) в 15 встречах регулярного чемпионата.

Сам матч "Авангард" - "Барыс" пройдет сегодня, 27 февраля, в Балашихе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.