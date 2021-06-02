"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"

Хоккейный клуб "Барыс" задолжал своим игрокам, которые еще не получили премию за прошлый год. Об этом сообщает телеграм-канал "Держи передачу".

"В "Барысе" тоже большие финансовые проблемы. Игрокам должны зарплаты за март и апрель, а премии не платили с начала года. Более того, не заплатили премию и за прошлый сезон (за серию с "Металлургом"). Руководство каждый раз переносит даты выплат. Игроки уже, мягко говоря, злятся", - говорится в сообщении источника.

Напомним, "Барыс" финишировал на шестом месте в Восточной конференции и вылетел из Кубка Гагарина после поражения от "Металлурга". Новый регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября матчем за Кубок Открытия между "Авангардом" и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года.

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