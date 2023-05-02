Игравший за Казахстан на ЧМ хоккеист после паспортного скандала ушел из "Барыса" в другой клуб

Хабаровский "Амур" подписал нападающего Дмитрия Шевченко, сообщают Vesti.kz. Стороны заключили однолетний контракт.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в омском "Авангарде", в составе которого в 17 играх набрал два (1+1) очка. Затем он вернулся в казахстанский "Барыс", за который сыграл 29 матчей и набрал 11 (6+5) результативных баллов.

В декабре после возвращения в "Барыс" Шевченко оказался в центре скандала. Выяснилось, что у игрока имеется двойное гражданство (Россия), после чего его лишили казахстанского паспорта.

Шевченко выступал за сборную Казахстана на чемпионате мира-2021 в Риге.

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Напомним, сейчас Казахстан ведет подготовку к чемпионату мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе наша сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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