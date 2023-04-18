В федерации обратились к отказавшимся от гражданства Казахстана хоккеистам

В федерации хоккея Казахстана прокомментировали ситуацию с хоккеистами, отказавшимися от гражданства Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, сразу трое игроков - Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков - отказались от казахстанского гражданства в пользу российского. Таким образом, они не помогут Казахстану на ЧМ-2023.

- Насколько информация достоверна?

- Все кандидаты в сборную Казахстана получили соответствующие приглашения на учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом мира-2023, который пройдет в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая 2023 года.

Некоторые игроки не смогли принять участие в связи с семейными обстоятельствами, травмами, другие приняли решение вернуть родное гражданство. Мы уважаем выбор каждого игрока, благодарим их за проведенные годы в сборной и вклад в результаты прошедших международных первенств. В последние годы все усилия Казахстанской федерации хоккея направлены на развитие молодежного и детско-юношеского хоккея, в 2018 году была запущена Молодежная лига Казахстана – Jas Ligasy.

Текущий расширенный состав существенно омолодился, игроки, выступавшие в молодежных сборных, уже подключаются к основному составу. В ближайших товарищеских матчах с Кореей, а также на турнире с участием команд России и Беларуси вы увидите много новых лиц представителей казахстанского хоккея, - сообщает Федерация хоккея.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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