"И без того играли в пять защитников". Виделль - о поражении от "Металлурга", травмах в "Барысе" и битве до конца

Потеря Якоба Лильи и Джесси Блэкера во время решающего матча с "Металлургом" значительно осложнила для "Барыса" ход игры. Таким мнением на пресс-конференции поделился нападающий казахстанского клуба Линус Виделль, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он подчеркнул, что команда билась до конца.

"Нас подвело большое количество удалений, а соперник отлично реализовал большинство. Думаю, это было ключевым в сегодняшнем матче. Потеря Лильи и Блэкера в концовке, конечно, осложнила нам жизнь. Мы потеряли двух хоккеистов, тем более такого плана, ведущих игроков. Мы и без того играли в пять защитников. И удаления выбивали игроков на какое-то время. Но в плей-офф все играют жестко и до конца, травмы неизбежны. И мы оказались там, где оказались. Ребят не хватало, но мы бились до конца", - сказал Виделль.

Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ "Барыс" на своей арене проиграл "Магнитке" со счетом 3:5 и уступил в серии 2-4. Лилья и Блэкер не смогли доиграть эту встречу. Казахстанский клуб завершил сезон, а российский вышел во второй раунд, где сыграет с омским "Авангардом".

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