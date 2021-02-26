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Худший сезон для лидера "Барыса". Казахстанский клуб вышел в плей-офф КХЛ с "проблемами" своего капитана

Даррен Диц остается в бомбардирах команды.

Худший сезон для лидера "Барыса". Казахстанский клуб вышел в плей-офф КХЛ с "проблемами" своего капитана
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Капитан "Барыса" Даррен Диц третий сезон подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набирает более 30 очков, но его полезность существенно упала. Ведущий игрок столичного клуба обновил личный снайперский рекорд, хотя с ним на льду команда пропустила свыше 50 голов. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz

27-летний Диц проводит четвертый турнир в КХЛ и считается одним из самых результативных защитников турнира. В 212 матчах регулярного чемпионата он набрал 139 (49+90) очков. На своем уровне уроженец Канады отыгрывает и текущий сезон, отметившись уже 35 (16+19) очками, хоть это и уступает его лучшему показателю - 53 (15+38).

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В клубном зачете Диц делит второе-третье место с Якобом Лильей (20+15), а лидирует Линус Виделль (9+27). 16 забитых голов вывели "44-го" номера на третью строчку среди снайперов - помимо Лильи впереди еще Никита Михайлис (19+15). Хорошие показатели портит только полезность действий капитана команды.

С "-15" защитник возглавляет список игроков, с которыми на льду "Барыс" чаще пропускал, чем забивал. Худший Диц и по количеству пропущенных голов с ним на площадке: лидер "Барыса" с партнерами не смог предотвратить 53 пропущенных гола. Второй показатель у Михайлиса - 38 голов.

Худшие в "Барысе" по полезности:

1. Даррен Диц - "-15" (38-53);

2. Аркадий Шестаков - "-13" (4-17);

3. Дмитрий Шевченко - "-10" (7-17);

4-6. Леонид Метальников, Роман Старченко и Алихан Асетов - по "-8" (7-15, 23-31 и 6-14).

Таким образом, Диц проводит лучший регулярный чемпионат в КХЛ по забитым голам (16 - личный рекорд), но игра в обороне идет на худшее достижение в турнире ("-2" - личный рекорд). 

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Добавим, что улучшить свои показатели капитан может в оставшемся матче регулярного чемпионата - завтра, 27 февраля, "Барыс" сыграет в гостях с "Авангардом". 2 марта в КХЛ стартует плей-офф турнира.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Никита Лилья Якоб

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