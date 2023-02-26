Хоккеиста "Барыса" с зарплатой в 75 миллионов тенге жестко затроллили

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 15:32
©ХК "Барыс"

Нападающий "Барыса" Кирилл Максимов, за весь сезон не забросивший ни одной шайбы, оконфузился в матче с болельщиками, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

На видео видно, как одноклубники подшучивают над Максимовым, который не хотел забивать гол. В итоге форвард вышел на лед и не сумел реализовать буллит.

Напомним, Максимов так и не смог отличиться в 37 матчах за "Барыс" при показателе полезности "-7". Зарплата игрока составляет около 75 миллионов тенге.

Российский хоккеист стал первым форвардом среди легионеров в истории "Барыс", который, отыграв весь сезон, не смог забросить ни одной шайбы.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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