Нападающий "Барыса" Кирилл Максимов, за весь сезон не забросивший ни одной шайбы, оконфузился в матче с болельщиками, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

На видео видно, как одноклубники подшучивают над Максимовым, который не хотел забивать гол. В итоге форвард вышел на лед и не сумел реализовать буллит.

Напомним, Максимов так и не смог отличиться в 37 матчах за "Барыс" при показателе полезности "-7". Зарплата игрока составляет около 75 миллионов тенге.

Российский хоккеист стал первым форвардом среди легионеров в истории "Барыс", который, отыграв весь сезон, не смог забросить ни одной шайбы.