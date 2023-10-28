Хоккеист сборной Казахстана сменит клуб в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 17:30
©КФХ

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Кирилл Панюков перейдет из "Авангарда" в "Амур".

По информации "Чемпионата" "Авангард" обменяет нападающего в "Амур". В нынешнем сезоне КХЛ Панюков провел за "Авангард" 17 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности "-3".

В общей сложности в КХЛ на счету 26-летнего нападающего 260 матчей, в которых форвард набрал 64 очка — забросил 37 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности "+7". Панюков, помимо "Авангарда", выступал в лиге за "Барыс" и "Ак Барс".

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Метки:
Хоккей Авангард Амур КХЛ

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