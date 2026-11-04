Челябинский "Трактор" на домашнем льду обыграл астанинский "Барыс" со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.Первые два периода прошли без голов
Стартовые 40 минут встречи не порадовали болельщиков заброшенными шайбами.
Несмотря на попытки обеих команд открыть счёт, в первом и втором периодах отличиться никому не удалось."Трактор" вырвал победу в третьем периоде
Развязка наступила в заключительной двадцатиминутке. На шестой минуте Натан Легаре вывел челябинцев вперёд, а вскоре Андрей Светлаков увеличил преимущество хозяев, реализовав большинство.
На 16-й минуте Мэйсон Морелли отыграл одну шайбу и вернул "Барыс" в игру, однако спасти встречу астанинской команде не удалось. "Трактор" удержал победный счёт — 2:1.Положение команд в таблице
После этой победы "Трактор", занимающий последнее место в Восточной конференции, набрал 21 очко. "Барыс" с 25 баллами располагается на третьей строчке того же дивизиона.