Челябинский "Трактор" на домашнем льду обыграл астанинский "Барыс" со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Первые два периода прошли без голов

Стартовые 40 минут встречи не порадовали болельщиков заброшенными шайбами.

Несмотря на попытки обеих команд открыть счёт, в первом и втором периодах отличиться никому не удалось.

"Трактор" вырвал победу в третьем периоде

Развязка наступила в заключительной двадцатиминутке. На шестой минуте Натан Легаре вывел челябинцев вперёд, а вскоре Андрей Светлаков увеличил преимущество хозяев, реализовав большинство.

На 16-й минуте Мэйсон Морелли отыграл одну шайбу и вернул "Барыс" в игру, однако спасти встречу астанинской команде не удалось. "Трактор" удержал победный счёт — 2:1.

Положение команд в таблице

После этой победы "Трактор", занимающий последнее место в Восточной конференции, набрал 21 очко. "Барыс" с 25 баллами располагается на третьей строчке того же дивизиона.