Голкипер "Барыса" отреагировал на поражение от "Торпедо"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 18:16
©ХК "Барыс"

Голкипер "Барыса" Никита Бояркин прокомментировал поражение от "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Торпедовцы" навязали свою быструю игру, и нам приходилось обороняться. Терпели, ждали своего шанса. А когда сравняли счет, почувствовали "запах крови" и пошли в атаку. В итоге нарвались на ошибку. Во втором голе изначально неудобно передо мной подправил шайбу игрок. А так, если бы я чуть быстрее двинулся, то шанс отразить был", - заявил Бояркин.

"Барыс" уступил "Торпедо" в Нижнем Новгороде со счетом 1:3. В следующем матче астанчане встретятся в Казани с "Ак Барсом".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо

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