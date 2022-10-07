Голкипер "Барыса" Никита Бояркин прокомментировал поражение от "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Торпедовцы" навязали свою быструю игру, и нам приходилось обороняться. Терпели, ждали своего шанса. А когда сравняли счет, почувствовали "запах крови" и пошли в атаку. В итоге нарвались на ошибку. Во втором голе изначально неудобно передо мной подправил шайбу игрок. А так, если бы я чуть быстрее двинулся, то шанс отразить был", - заявил Бояркин.

"Барыс" уступил "Торпедо" в Нижнем Новгороде со счетом 1:3. В следующем матче астанчане встретятся в Казани с "Ак Барсом".