Главный тренер "Барыса" высказался о первой победе в новом сезоне КХЛ и новичке из Швеции

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после первой победы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал, что его не все устроило в победном матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб на своем льду обыграл хабаровский "Амур", прервав серию из двух поражений.

- Хороший и мощный период в начале с нашей стороны. Владели инициативой Вторая смена - и забили прекрасный гол. Дальше играли активно. Много владели шайбой. Были хорошие моменты... На пятаке здорово поработал Асетов и забил гол. Концовку смазали. Подвели удаления. Не сказать, что был психологический надлом. Скорее, потеря концентрации. Много сил отдали, - считает Михайлис.

- Какое состояние у Романа Старченко?

- Роман сегодня выходил. Попробовал себя на льду. Как он сам говорит, в поездку он поедет. Игру со "Спартаком" пропустит.

- Как вам игра Якоба Берглунда?

- Мы его сразу планировали - хорошую тренировку провел. Он был готов. По самой игре... Здорово влился в команду. У него хорошие данные и хороший бросок. Выигрывает вбрасывания. Может сыграть в неравных составах. Такой игрок нам нужен.

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Напомним, что 11 сентября "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак". С 14 числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

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