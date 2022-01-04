Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить гостевые матчи екатеринбургского "Автомобилиста" против омского "Авангарда" и рижского "Динамо" в регулярном чемпионате из-за вспышки коронавируса в команде, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В списке травмированных "Автомобилиста" из-за положительных результатов тестов на коронавирус находятся 17 человек. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. 8 января игроки "Автомобилиста" пройдут тестирование, по итогам которого будет принято решение о проведении последующих матчей с участием команды.

Решение о возможности переноса игр против "Авангарда" и рижского "Динамо" будет принято дополнительно.

Матч против "Авангарда" должен был пройти 5 января, против рижского "Динамо" - 7 января. Ранее лига перенесла игру между финским "Йокеритом" и "Автомобилистом" из-за случаев заражения в уральском клубе.