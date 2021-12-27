Форвард сборной Казахстана забросил дебютную шайбу за "Авангард" в КХЛ

©ХК "Авангард"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 07:47

Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Шевченко забросил дебютную шайбу за "Авангард" в матче против "Йокерита" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Шайба.kz". В общей сложности он принял участие в 20 матчах за омский клуб.

"Авангард" победил в гостях со счетом 5:1, после чего с 52 очками закрепился на пятом месте в таблице Восточной конференции.

Напомним, что 26-летний Шевченко в сезоне-2017/18 получил гражданство Казахстана, чтобы иметь возможность выступать за сборную страны. В мае 2021 года перешел из столичного "Барыса" в омский "Авангард", заключив двухлетний контракт.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард


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Вчера 07:47
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