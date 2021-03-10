Форвард сборной Казахстана помог клубу КХЛ выйти во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" обыграл в гостях нижегородское "Торпедо" и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых два очка набрал нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, игравший за "Барыс" в период 2011-2018 годов. При этом серию казанский клуб выиграл всухую - 4-0.

Также во второй раунд прошли ЦСКА, выбивший из турнира "Спартак" по итогам четырех игр (4-0 в серии) и ярославский "Локомотив", оказавшийся сильнее финского "Йокерита" (4-0 в серии).

Отметим, что ярославский клуб возглавляет Андрей Скабелка, проработавший в "Барысе" с 2018 по 2020 год.

Сегодня, 10 марта, "Барыс" на выезде проведет пятый матч с магнитогорским "Металлургом". Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Счет в серии ничейный - 2-2.