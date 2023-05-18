Форвард сборной Казахстана определился со своим будущим после финала Кубка Гагарина

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 10:33
©"Ак Барс"

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков сменил агента после окончания хоккейного сезона, сообщает ТИ-Спорт. Отныне его дела будет представлять агентство Winners.

Последние два сезона форвард провел в "Ак Барсе". У него закончилось соглашение с казанским клубом. По некоторым слухам, Панюков ищет новую команду и уже покинул Казань.

В составе "Ак Барса" нападающий успел провести 103 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков. В нынешнем сезоне его команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила московскому ЦСКА в седьмой игре серии.

Напомним, что из-за травмы Панюков пропускает чемпионат мира. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею Ак Барс КХЛ
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