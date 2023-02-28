Форвард "Барыса" после провального сезона стал одним из лучших в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 13:46
©ХК "Барыс"

Форвард "Барыса" Егор Петухов вошел в число лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 по отборам, сообщает официальный телерам-канал лиги.

За все матчи "регулярки" он совершил 44 отбора - это третий показатель во всей лиге. Первым стал американский нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хмелевски - 50 отборов. Он на два отбора обогнал российского нападающего "Торпедо" Николая Коваленко, ставшего вторым. 

Топ-10:

1. Александр Хмелевски ("Салават Юлаев") – 50
2. Николай Коваленко ("Торпедо") – 48
3. Егор Петухов ("Барыс") – 44
4. Алекс Бродхерст ("Авангард") – 43
5. Иван Николишин ("Амур") – 40
6. Андрей Светлаков (ЦСКА) – 39
7. Сергей Плотников (ЦСКА) – 39
8. Владимир Алистров ("Динамо Минск") – 38
9. Сергей Гончарук ("Торпедо") – 38
10. Кирилл Семенов ("Ак Барс") – 38

Напомним, что "Барыс" еще до окончания регулярного чемпионата потерял шансы на выход в плей-офф. Он не смог подняться выше последней, 11-й строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее клуб еще никогда не занимал такое низкое место. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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