Форвард "Барыса" Егор Петухов вошел в число лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 по отборам, сообщает официальный телерам-канал лиги.

За все матчи "регулярки" он совершил 44 отбора - это третий показатель во всей лиге. Первым стал американский нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хмелевски - 50 отборов. Он на два отбора обогнал российского нападающего "Торпедо" Николая Коваленко, ставшего вторым.

Топ-10:

1. Александр Хмелевски ("Салават Юлаев") – 50

2. Николай Коваленко ("Торпедо") – 48

3. Егор Петухов ("Барыс") – 44

4. Алекс Бродхерст ("Авангард") – 43

5. Иван Николишин ("Амур") – 40

6. Андрей Светлаков (ЦСКА) – 39

7. Сергей Плотников (ЦСКА) – 39

8. Владимир Алистров ("Динамо Минск") – 38

9. Сергей Гончарук ("Торпедо") – 38

10. Кирилл Семенов ("Ак Барс") – 38

Напомним, что "Барыс" еще до окончания регулярного чемпионата потерял шансы на выход в плей-офф. Он не смог подняться выше последней, 11-й строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее клуб еще никогда не занимал такое низкое место.