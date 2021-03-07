Нападающий "Барыса" Кертис Волк выведен из списка травмированных, сообщается на сайте КХЛ.

Вероятно, что завтра, 8 марта, он поможет клубу в домашнем матче против магнитогорского "Металлурга".

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Напомним, что форвард сборной Казахстана еще не успел принять участие в плей-офф. В концовке регулярного чемпионата в матче против "Куньлуня", который состоялся 25 февраля, он получил травму.

Накануне "Барыс" проиграл "Магнитке" в домашнем матче со счетом 1:2. В серии до четырех побед российский клуб ведет 2-1.

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