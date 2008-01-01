Финский защитник обратился к болельщикам "Барыса" после подписания контракта

Новичок "Барыса" Алекс Линтуниеми из Финляндии надеется в скором времени присоединиться к казахстанскому клубу.



"Привет, это Алекс. Я рад подписать контракт. Надеюсь на скорый приезд в Казахстан и встречу с вами. Увидимся! Спасибо!" - сказал он на видео, опубликованном на странице столичной команды в Instagram.



Легионер подписал контракт до 30 апреля 2021 года. За северян он будет выступать под номером 40



Сезон-2020/2021 Линтуниеми начинал в финском клубе "ЮП". Прежде играл не только на родине, но и за команды Американской хоккейной лиги. Выступал за юниорскую и молодежную сборную Финляндии, а также привлекался в первую команду страны. В 2014-м был задрафтован клубом НХЛ "Лос Анджелес Кингс".