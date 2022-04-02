"Это огромная потеря и ошибка". Клубу КХЛ напомнили о "бойце" из сборной Казахстана

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Терещенко высказался в интервью sportsdaily.ru о карьере защитника "Металлурга" Алексея Маклюкова, который выступает за сборную Казахстана.

28-летний хоккеист четыре сезона отыграл за "Барыс", а затем перебрался в "Металлург". Защитник получил травму в серии с "Авангардом", а Терещенко рассказал о его роли для московского "Динамо".

"Погодите, он еще может вернуться на лед уже в серии против "Трактора". Слава Богу, все оказалось не так критично, как это смотрелось на телевизионном экране и на льду. Пользуясь случаем, хочу пожелать Алексею здоровья, скорейшего восстановления и возвращения в игру! Своей самоотверженностью в решающем матче против "Авангарда" он еще раз доказал, что является настоящим бойцом!

Позвольте немного отступить от темы нашего разговора и сказать, что я знаю о мужском характере Маклюкова еще с тех времен, когда он был во второй команде московского "Динамо". Считаю, что его давнишний уход - огромная потеря для команды и большая ошибка руководства моего родного клуба.

Алексей - один из того множества воспитанников "бело-голубых", блистающих в составах соперников москвичей на всей территории КХЛ. Но происходит это, как вы понимаете, не по вине самих ребят, любящих и помнящих свою хоккейную Alma Mater", - считает экс-хоккеист.