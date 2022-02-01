Есть "Барыс"? КХЛ назвала лучших игроков месяца

"Барыс" выиграл все матчи в 2022 году, закрепившись в топ-8 Восточной конференции КХЛ, но Лига выбрала игроков из других команд в числе лучших. Подробнее - на официальном сайте турнира.

Ранее казахстанский клуб "узнал" потенциального соперника по плей-офф, а также о решении по продолжению чемпионата. В "Барысе" отреагировали на развитие событий к КХЛ.

Лучшие игроки КХЛ в январе 2022 года

- Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Шимон Грубец ("Авангард"), одержавший две победы в трех матчах месяца.

- Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов ("Северсталь"), набравший 6 (1+5) очков в пяти матчах месяца.

- Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Гуслистов ("Северсталь"), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах месяца.

- Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Арсений Грицюк ("Авангард"), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах месяца.

Известен соперник "Барыса" по Кубку Гагарина? Потеряют ли что-то казахстанцы после рестарта в КХЛ