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"Подобная история и с "Барысом". Известна позиция клуба по чемпионату КХЛ

"Подобная история и с "Барысом". Известна позиция клуба по чемпионату КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский "Барыс" готов был играть в КХЛ во время олимпийской паузы. Об этом сообщает телеграм-канал "БесПроката".

Ранее лига приняла решение продолжить чемпионат после Олимпиады-2022 в Пекине. При этом были учтены интересы клубов. 

"Вы сейчас удивитесь, но мы нет. А СКА вроде как был готов играть, даже без учета того, что два основных вратаря поедут на ОИ. Это респект летит в Питер.

Подобная история и с "Барысом". Они тоже вроде как проголосовали за то, чтобы играть во время паузы", - пишет источник.

Отмечается, что "против" матчей во время ОИ выступили "Йокерит", "Куньлунь", "Нефтехимик", "Северсталь", "Торпедо", "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Спартак" (Москва), "Динамо" (Минск) и ЦСКА.

Отметим, что "Барыс" на данный момент располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 матчах.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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